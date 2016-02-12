Google розробляє шолом віртуальної реальності

Про це повідомляє авторитетне видання Wall Street Journal з посиланням на інформацію, отриману від обізнаних осіб.

Наявні VR-шоломи або ті, що знаходяться в розробці в тій чи іншій мірі покладаються на додаткові пристрої: це може бути смартфон, персональний комп'ютер або ігрова приставка, передає 3DNews.

Новий гаджет Google, як повідомляється, буде представляти собою самодостатній продукт All-In-One, тобто для нього не буде потрібен додатковий обчислювальний вузол.

Крім того, як додає Wall Street Journal, компанія Google проектує покращену модифікацію шолома віртуальної реальності Cardboard.