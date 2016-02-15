Вчені довели спорідненість сибірських народностей з індіанцями в Північній Америці

Результати дослідження, частина з яких вже опублікована в журналі Scientific Reports, узгоджуються з припущеннями лінгвістів про мовну близькість індіанців з кочівниками з Сибіру, пише Gazeta.ru.

Поштовхом до дослідження стала гіпотеза про спорідненість єдиної вцілілої мови з єнісейської сім'ї мов — кетської — з мовою сім'ї на-дене (нею говорять індіанці Навахо в штатах Арізона і Нью-Мексико).

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Провівши генетичний аналіз, вчені встановили спорідненість чотирьох народностей басейну Єнісею (кетів, нганасанів, селькупів і енців) з палеоескімосами, вимерлим народом американської Арктики (близькість нганасанів до палеоескимосів була доведена раніше). При цьому кетська мова не має нічого спільного з уральськими мовами селькупів, енців і нганасанів.

«Використовуючи нові методи аналізу повногеномних даних, ми показали, що палеоескімоси дійсно внесли помітний внесок у народи на-дене, але не в інших американських індіанців. Таким чином, ми змогли простежити потік генів з Центральної Сибіру до народів на-дене, датований 5-6 тис. років тому. Ці результати ще чекають публікації», — розповів один з авторів дослідження, співробітник навчально-наукового центру ІППІ РАН «Біоінформатика» та Університету Острави (Чехія) Павло Флегонтов.

За словами вченого, потік генів між Сибіром і на-дене, природно, не доводить спорідненість мов кетів і на-дене, однак показує, що існувала міграція народів, теоретично здатна перенести мови з Сибіру в Америку.