Facebook буде вивчати соціальні взаємодії у віртуальній реальності

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на заяву компанії.

Як повідомляється в документі, нова команда буде випробовувати вже існуючі технології віртуальної реальності в області мережевого спілкування.

Програмісти Facebook продовжать співпрацю з розробниками шолома Oculus Rift.

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Крім того, в Facebook озвучили ряд цифр, які свідчать про істотний попит на аналогічну технологію Samsung — Gear VR. За даними компанії, для платформи, яка з'явилася в продажу в листопаді 2015 року, вже доступно 200 ігор і додатків. Власники Gear VR переглянули понад мільйон годин відео у форматі віртуальної реальності.

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У Facebook оголосили також про підтримку платформою Samsung панорамних роликів, викладених у соцмережі.