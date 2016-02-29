SpaceX в останній момент відмінила запуск ракети Falcon 9

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами представника компанії, в ході підготовки запуску в системах ракети виявили несправність. Її суть поки точно не встановлена, проте в компанії підозрюють, що проблема виникла у системі запалювання.

Ракету планується запустити після того, як проблеми усунуть. Можлива дата наступного запуску поки не називається.

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Запуск ракети, яка повинна вивести на орбіту супутник зв'язку SES-9, переноситься вже втретє. Спочатку планували запустити ракету ще в минулому році, але через вибух аналогічної ракети старт перенесли на 25 лютого.

Однак і 25 лютого запустити її не вдалося. Тоді компанія пояснила це поганими погодними умовами і необхідністю охолодити паливо. При цьому в SpaceX заявляли, що ракета й супутник повністю справні.

Компанія Space Exploration Technologies (SpaceX) належить каліфорнійському підприємцю Ілону Маску. Її ракета Falcon 9 проектувалася як багаторазова.

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В ході нинішнього запуску перший ступінь ракети планують посадити на плавучу платформу в Атлантичному океані. Раніше SpaceX вже вдалося один раз здійснити успішну посадку першого ступеня.