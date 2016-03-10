Google запустив сервіс для експериментування з музикою в браузері

Музична лабораторія об'єднує 12 продуктів для роботи з ритмом, мелодією, вокалом, акордами, арпеджіо, гармоніями, струнами, спектрограмою, звуковими хвилями і навіть секвенсором, натхненними абстрактними полотнами Кандинського.

Chrome Music Lab приурочений до місяця популяризації музики в школах США, повідомляє comma.com.ua з посиланням на The Next Web. Але, "залипнути" в нову іграшку зможуть і дорослі по всьому світу.

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