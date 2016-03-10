Google запустив сервіс для експериментування з музикою в браузері
04:52, 10 березня 2016Наука та IT
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Компанія Google представила Chrome Music Lab — набір інтерактивних інструментів, яка дозволяє експериментувати з музикою прямо в браузері, причому не обов'язково Google Chrome.
Chrome Music Lab приурочений до місяця популяризації музики в школах США / comma.com.ua
Музична лабораторія об'єднує 12 продуктів для роботи з ритмом, мелодією, вокалом, акордами, арпеджіо, гармоніями, струнами, спектрограмою, звуковими хвилями і навіть секвенсором, натхненними абстрактними полотнами Кандинського.
Chrome Music Lab приурочений до місяця популяризації музики в школах США, повідомляє comma.com.ua з посиланням на The Next Web. Але, "залипнути" в нову іграшку зможуть і дорослі по всьому світу.
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За великим рахунком, новий сервіс являє собою просунуту версію Google Doodle.
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