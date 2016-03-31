500 тисяч зірок: Hubble зробив знімок центру Чумацького Шляху (фото)

Вчені за допомогою телескопа Hubble одержали знімок серця нашої галактики. Всі зірки, за винятком кількох блакитних зірок, є частиною ядерного кластера – найбільшого і найщільнішого скупчення зірок Чумацького Шляху, про це пише DT.ua з посиланням на NASA.

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Кластер включає в себе 10 мільйонів зірок, які розташовані настільки близько один до одного, що можна порівняти з тим, якби між Сонцем і найближчою до нього зіркою Альфа Центавра розташовувався ще мільйон зірок. Це скупчення зірок оточує центральну надмасивну чорну діру Чумацького Шляху, маса якої перевищує масу Сонця в чотири мільйони разів.

Для того, щоб пробитися крізь пиловий диск, який оточує зоряне скупчення, вчені використовували можливості інфрачервоної камери телескопа. Знімок, який охоплює 50 світлових років, був складений з дев'яти різних фотографій. Центр Чумацького Шляху розташовується на відстані 27 тисяч світлових років від Землі.