Доменна зона Чорногорії одразу привернула до себе увагу

У новій доменній зоні Чорногорії .me 17 липня почалася вільна реєстрація доменів, повідомляє інформаційний сайт WerProNews.com.

Зареєструвати домен можна на сайті Domain.me, підконтрольному компанії GoDaddy, яка отримала права на пріоритетний продаж доменів в цій зоні. Ціна домена становить 19,99 долара, а мінімальний термін, на який його можна зареєструвати, два роки.

Скорочення "Me" від англійської назви Чорногорії - Montenegro - збігається з англійським займенником "me", що підвищує комерційну привабливість доменів у цій зоні і спровокувало попит на них серед кіберсквоттерів. До "преміум-імен" цієї зони, продаж яких почнеться у вересні, ввійшли такі домени як love.me, buy.me і ряд інших.

Після початку реєстрації в мережі з`явилися скарги на збої в роботі сайту GoDaddy, який, очевидно, просто не витримав тиску охочих. Зокрема, доменне ім`я aweso.me ("страшний, вражаючий") одночасно зареєстрували вісім осіб.

Реєстрація в зоні .me проходить у кілька етапів. У березні почалася реєстрація урядових доменів, в квітні власники старих доменів в зоні cg.yu мали можливість безкоштовно перевестися на такі ж домени в нових зонах другого рівня сo.me, org.me і net.me. У травні черга дійшла до компаній, зареєстрованих у Чорногорії, а з 6 по 29 травня доменні імена могли придбати будь-які компанії, зареєстровані до 28 червня 2006 року.

Доменну зону .Me Чорногорія одержала у вересні 2007 року після того, як в червні 2006 року нова держава відокремилася від Сербії і проголосила свою незалежність.

Лента.ру