У NASA мають намір перетворити астероїд на космічний корабель

Серед підтриманих проектів значаться двовимірні космічні апарати та переобладнання астероїда, передає Lenta.ru.

Для переобладнання астероїда на космічний корабель інженери пропонують відправити на небесний об'єкт робота, який би здійснив необхідні перетворення на об'єкті, використовуючи виключно ресурси самого астероїда. Надалі він може використовуватися людиною у своїх інтересах.

Двовимірні апарати можуть обертатися навколо тривимірних об'єктів. Таким чином вони повинні очистити простір поблизу Землі й захистити супутники від космічного сміття. Інша ідея — перепрограмовані організми. Вони будуть знаходитися на Марсі і допоможуть в колонізації планети.

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Ініціативи вчених підтримані Інститутом передових досліджень NASA. У ході першої фази фіналісти отримали по сто тисяч доларів. У разі, якщо техніко-економічне обґрунтування проектів буде успішним, відібрані у ході другої фази учасники отримають по 500 тисяч доларів.

Відбір та підтримка перспективних дослідників Інститут передових досліджень проводить з 2011 року. Більшість пропозицій вчених, як зазначають експерти NASA і самі фахівці, занадто фантастичні для реалізації сьогодні, однак це не означає, що вони втіляться у майбутньому.

Раніше НАСА початло тестування технології HERTS (Heliopause Electrostatic Rapid Transit System), яка, як вважає агентство, революційним чином змінить швидкість освоєння людиною Сонячної системи і дозволить почати міжзоряні подорожі.