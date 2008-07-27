За злам мереж Пентагона хакерові загрожує 60 років в'язниці

Британському хакерові Гарі МакКінону, який відомий під псевдонімом Solo, за злам мереж Пентагона загрожує 60-річний тюремний термін, пише в неділю, 27 липня, видання Guardian. В середу, 30 липня, в Палаті лордів почнуться слухання про екстрадицію хакера в США.

Програміста Гарі МакКіннона (Gary McKinnon) заарештували у Великій Британії в 2002 році. Власті США звинувачують його в зламі комп`ютерних мереж NASA і Пентагона. Американці вважають британця МакКінона "найбільшим зламщиком військових комп`ютерів всіх часів".

Guardian нагадує, що хакер зламав сервери Пентагона через нав`язливу ідею дізнатися правду про НЛО. Також він хотів продемонструвати незахищеність серверів США.

МакКіннон раніше неодноразово заявляв, що зламував американські мережі з цікавості, а те, що американці наполегливо вимагають його видачі, хакер прокоментував виданню так: "Американці бояться, що я дуже багато знаю про НЛО".

Видання прогнозує, що Палата лордів, швидше за все, відмовить американським властям в екстрадиції Solo.

Лента.ру