Південна залізниця запустить нову комфортабельну електричку

Південна залізниця 15 серпня запустить новий електропоїзд за маршрутом «Гребінка-Полтава-Огульці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам, перебуваючи в Кременчуку, повідомив начальник служби приміських перевезень Південної залізниці Олег ПИЛИПЕЙКО.

За його словами, новий поїзд закуплено залізницею в Луганську.

«Поїзд - новий і комфортабельний. У ньому 8 вагонів, у кожному по троє дверей. Поїзд почне курсувати відразу після здачі електрифікації ділянки в Полтаві», - сказав О.ПИЛИПЕЙКО.

Раніше начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК заявляв, що електрифікація станції Полтава завершиться до 10 серпня.

Вартість нового електропоїзда - близько 70 млн. грн.