Південна залізниця запустить нову комфортабельну електричку
15:45, 01 серпня 2008Наука та IT
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«Гребінка-Полтава-Огульці»
Південна залізниця 15 серпня запустить новий електропоїзд за маршрутом «Гребінка-Полтава-Огульці».
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам, перебуваючи в Кременчуку, повідомив начальник служби приміських перевезень Південної залізниці Олег ПИЛИПЕЙКО.
За його словами, новий поїзд закуплено залізницею в Луганську.
«Поїзд - новий і комфортабельний. У ньому 8 вагонів, у кожному по троє дверей. Поїзд почне курсувати відразу після здачі електрифікації ділянки в Полтаві», - сказав О.ПИЛИПЕЙКО.
Раніше начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК заявляв, що електрифікація станції Полтава завершиться до 10 серпня.
Вартість нового електропоїзда - близько 70 млн. грн.
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