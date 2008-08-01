Siemens вийшов з телефонного бізнесу

Німецький концерн Siemens підписав угоду про продаж свого підрозділу з виробництва радіотелефонів компанії Arques Industries, повідомляє Лента.ру з посиланням на Bloomberg. По здійсненні угоди у Siemens не залишиться жодного активу в телекомунікаційному бізнесі.

За умовами угоди, Arques Industries придбає 80,2 відсотка акцій Siemens Home and Office Communication Devices (SHO), яка виробляє бездротові радіотелефони стандарту DECT. Інших деталей угоди не повідомляється. У підрозділі працює 2100 осіб, а за підсумками 2007 року продажі підрозділу склали 792 мільйони євро.

Нагадаємо, що 2005 року Siemens продав свій підрозділ з виробництва стільникових телефонів тайваньському конкурентові BENQ за 350 мільйонів євро. За умовами угоди, BENQ виготовлятиме стільникові телефони під маркою Siemens до 2010 року.

Концерн Siemens був заснований в Берліні 160 років тому і спочатку надавав послуги електротелеграфії, а пізніше став займатися виробництвом телефонних апаратів. Нині Siemens спеціалізується на електротехніці, електроніці, енергетичному устаткуванні, машинобудуванні, медичному устаткуванні й світлотехніці.

Компанія Arques Industries, штаб-квартира якої розташована в Баварії, спеціалізується на придбанні в інших компанії їх непрофільних активів. Надалі вона намагається розвинути прибутковий бізнес на їх основі.