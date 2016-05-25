Вчені назвали бідність причиною порушень в роботі мозку

Це, в свою чергу, пов'язано з більшою ймовірністю виникнення симптомів клінічної депресії, передає Lenta.ru. У дослідженнях брали участь 132 підлітки європеоїдної раси віком 11-15 років. Діти виросли в сім'ях з різним рівнем доходу, від низького до високого. Приблизно у половини в сімейній історії хвороби фігурувала депресія, що, за словами вчених, є одним із найбільших факторів ризику.

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У своїй попередній роботі нейробіологи показали, що сканування мигдалини - зони мозку, що відповідає за реакцію організму на загрозу, - з допомогою функціональної МРТ дозволяє передбачити, хто з більшою ймовірністю буде відчувати депресію у відповідь на стрес кілька років потому. Результати нового дослідження показали, що висока активність тієї ж зони мозку у вихідців з бідних сімей, які мають у своєму анамнезі депресію, сприяють розвитку афективних розладів.

Те, як мигдалина реагує на загрози, багато в чому визначається роботою гена SLC6A4, який допомагає контролювати рівень серотоніну - нейромедіатора, що грає роль в розвитку клінічної депресії.Вчені з'ясували, що у тих, хто живе у бідності, збільшується кількість з'єднань, які зв'язуються з ДНК біля SLC6A4 і зменшують активність останнього.