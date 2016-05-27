У США виявили стійку до всіх антибіотиків бактерію

Про це в п'ятницю, 27 травня,повідомляє Reuters з посиланням на американський державний центр по контролю і профілактиці захворювань, передає Дождь.

За даними відомства, із таким випадком медики зіткнулися в штаті Пенсільванія, намагаючись вилікувати інфекцію сечостатевих шляхів у пацієнтки.

Голова центру Томас Фріден заявив, що «ми ризикуємо опинитися в постантибіотичному світі, відзначає Reuters.

Читайте такожВчені попередили про хворобу, від якої можуть загинути десятки тисяч людей

Виявлена бактерія заражена фрагментом ДНК під назвою MCR-1, який передає їй несприйнятливість до антибіотиків, пояснює видання. Вона не чутлива навіть до колістину, який використовують у найскладніших випадках, коли інші антибіотики на бактерії не діють.

Це перший подібний випадок у США.

Про виявлення гена MCR-1 в листопаді повідомляли дослідники Південно-Китайського сільськогосподарського університету (SCAU). «Поява MCR-1 вказує падіння останньої групи антибіотиків, поліміксинів, перед резистентністю, що передається з плазмідами, — писали автори роботи. — Хоча зараз MCR-1 обмежений Китаєм, невдовзі він може повторити долю інших глобально поширених механізмів стійкості, таких як NDM-1».