Над Арізоною пролетів невеликий астероїд

Про це повідомляє NASA.

Небесний об'єкт діаметром близько 2 метрів і вагою кілька тонн увійшов в атмосферу Землі над Арізоною близько четвертої години ранку за місцевим часом.

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За підрахунками експертів NASA, швидкість астероїда склала близько 64 тис. кілометрів за годину. Кінетична енергія небесного тіла становила приблизно 10 кілотонн.

За оцінками свідків, об'єкт з'явився на висоті 57 миль в районі Національного парку Тонто і рухався практично на південь. Останній раз його спостерігали на висоті 22 милі.

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"Ніяких повідомлень про руйнування або поранення не було. Повідомлялося, що було багато світла і кілька гучних звукових ударів", – повідомив співробітник NASA з відділу з вивчення метеоритів в Центрі космічних польотів імені Маршалла в Хантсвіллі (штат Алабама) Білл Кук.