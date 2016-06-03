У США успішно пройшла випробування ракета Antares з українською ступінню (відео)

Це перший масштабний успіх ракети за півтора року - після її вибуху 28 жовтня 2014 року через кілька секунд після старту, повідомляє AIN.ua.

Ракету, призначену для доставки на космічну станцію вантажів масою до 6 800 кг, розробила американська компанія Orbital Sciences Corporation. А першу ступінь для Antares створили українці.

Основну конструкцію розробили в КБ «Південне» і виготовили на Південному машинобудівному заводі в місті Дніпрі. Створювати стцпінь також допомагали українські підприємства «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «Чезара», «Рапід» (Чернігів) та інші. Крім виготовлення ступені, українці також брали активну участь у проведенні випробувань в США.

Останні півтора року фахівці займалися модернізацією ракети. Справа в тому, що аварія ракети в 2014 році сталася через неполадки в російсько-американському двигуні AJ-26 (Aerojet Rocketdyne). Нагадаємо, цей агрегат, розроблений в 60-70 роки в СРСР для місячної програми, випускався в Росії під назвою НК-33, та пройшов технологічну модифікацію в США, отримавши назву AJ-26.

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Українським інженерам довелося змінити ступінь ракети таким чином, щоб в ній зміг працювати зовсім інший двигун, не призначений для вже готової конструкції. Мова йде про двигун РД-181 російського виробництва.

«Від нас вимагалося частково розібрати готові вироби, доопрацювати їх і зібрати так, щоб вони могли працювати з новим двигуном. Подібна робота є вкрай складною, а по ретельності вона може бути зіставлена з трансплантацією серця», – розповів головний конструктор напрямку в КБ «Південне» Максим Дегтярьов.

Успішно проведені випробування показали, що завдання досягнуто. Наступним кроком вже будуть випробування запуску ракети-носія.

«Для України це однозначно знаменна подія. Сама ступінь – паливні баки, баки окислювача, датчики, трубопроводи та інше допоміжне устаткування – повинні працювати як єдине ціле з руховою установкою. Якщо тест пройшов успішно – це говорить про те, що всі складові ступені ракети носія взаємодіють так, як від них очікується», – пояснює засновник акселератора космічних технологій simpera.space Андрій Бігунів.

Перший пуск доопрацьованій ракети заплановано на середину липня 2016 року.

Нагадаємо, 29 жовтня 2014 року ракета Antares вибухнула через кілька секунд після старту через неполадки в двигуні. Аварія призвела до тимчасової зупинки використання цих запусків ракет і кораблів Cygnus.