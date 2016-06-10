США мають намір відновити польоти на Місяць

Як пише Лента.ру з посиланням на The Space Reporter, на думку членів нижньої палати, це дозволить розробити технології для майбутньої подорожі людини на Марс.

Адміністрація президента Барака Обами довгий час вважала, що одним з провідних напрямків космічної програми США до 2015 року повинні стати пілотовані місії до астероїдів, які могли б стати трампліном для польотів на Марс.

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Планувалося, що астероїди перенесуть до Місяця за допомогою спеціальних космічних апаратів, де їх зможуть відвідувати астронавти. Однак тепер в Конгресі порекомендували космічному агентству переглянути пріоритети.

На потреби астероїдної місії НАСА попросило 66,7 мільярда доларів, проте в Конгресі відхилили заявку, пояснюючи це тим, що необхідно повернутися до пілотованих польотів на Місяць.

На думку палати представників, Місяць є кращим плацдармом для відпрацювання технологій, необхідних для подорожі на Марс, яку планується здійснити до середини 2030-х років.

Американський астронавт-дослідник Лерой Чіао згоден з позицією законодавців. За його словами, наступне покоління космонавтів і космічних інженерів повинні випробувати свої знання та навички на Місяці, перш ніж підкорювати Червону планету. Крім того, природний супутник Землі є найкращим полігоном для перевірки технологій, ніж астероїди.

Для польотів на астероїд НАСА розробляла космічний апарат Orion, який раніше призначався для нових польотів на Місяць. Цілком ймовірно, що зі зміною пріоритетів цей корабель все ж повернеться до своєї первісної місії.