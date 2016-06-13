Боротьба з парниковим ефектом: в Ісландії навчилися перетворювати вуглекислий газ на мінерал

14:58, 13 червня 2016
Наука та IT
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Вуглекислий газ, який входить до складу парникового, можна закачати в підземні свердловини, де він перетвориться на карбонати.

Juerg Matter/Science

Експеримент провели неподалік від геотермальної електростанції Хедлісхейді в Ісландії. Міжнародна група дослідників у рамках проекту Carbfix закачала тонни вуглекислого газу під землю. За 2 роки він перетворився на природні мінерали. Про це з посиланням на The Guardian пише "Новое время".

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Учасники проекту поєднали 230 тонн СО2 з водою і закачали одержаний розчин у свердловину глибиною 400-500 метрів. Під землею газ вступив в реакцію з базальтовою породою, що призвело до формування карбонатів (природних мінералів).

"Нам потрібно якось боротися з підвищенням рівня шкідливих викидів, а перетворювати їх у камінь, значить створювати постійне сховище", - розповідає Юрг Маттер з Саутгемптонського університету у Великобританії.

Дослідники стверджують, що за два роки приблизно 95% СО2 перетворилося у карбонати. Така швидкість вразила вчених, які припускали, що цей процес займе сотні або навіть тисячі років.

"Це був величезний сюрприз для всіх учасників проекту, - говорить Маттер. – Ми подумали: "Ух ти! Це дуже швидко"".

Вчені вважають, що придумана ними техніка позбавлення від СО2 може знайти застосування не тільки в Ісландії, оскільки базальтова порода широко поширена в світі.

"В майбутньому ми можемо використовувати цей метод на електростанціях в тих місцях, де багато базальту, а таких місць досить багато", - вважає Мартін Стут з Колумбійського університету, який також брав участь у проекті.

Єдиним недоліком нового методу є те, що для нього потрібно багато води: на кожну тонну СО2 потрібно 25 тонн води. Однак за словами Маттера, в процесі може використовуватися морська вода, і, принаймні, на прибережних ділянках проблеми в її нестачі не буде.

Перший успіх привів до розширення масштабу проекту. Тепер планують прибирати під землю по 10000 тонн СО2 щороку. Вони також збираються використовувати свій метод, аби позбавлятися від сірководню.

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