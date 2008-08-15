Пентагон збільшив замовлення на надлегкі гаубиці

Компанія BAE Systems одержала чергове замовлення міністерства оборони США на постачання 43 надлегких буксируваних гаубиць M777A2. Як повідомляється в прес-релізі компанії, вартість контракту становить 85,6 мільйона доларів. Плановані терміни постачання не зазначені.

Раніше Пентагон замовив 676 M777A2, з яких на даний момент одержано більше 400. Останній контракт був підписаний в квітні ц.р.. Відповідно до його умов, 87 гаубиць надійдуть 2010 року. Вартість замовлення становила 176 мільйонів доларів.

M777A2 також перебувають на озброєнні Канади. На додаток до наявних 12 гаубиць канадське військове відомство планує найближчим часом замовити ще 25.

Запит на постачання 57 M777A2 минулого місяця був одержаний і від Австралії. Вартість планованого до підписання контракту з урахуванням супутнього устаткування і послуг оцінюється в 248 мільйонів доларів.

M777A2 є найлегшою в світі польовою гаубицею калібру 155 міліметрів. Її маса лише 4220 кілограмам, що удвічі менше, ніж у звичайних гармат аналогічного класу.

Гаубиця може транспортуватися на зовнішній підвісці вертольотів, швидко розгортатися на нових позиціях і вести вогонь керованими снарядами Excalibur на дальність до 40 кілометрів при вірогідному відхиленні від цілі не більше 10 метрів.

Американські й канадські війська активно застосовують M777A2 в Афганістані і Іраку. Як повідомляється, таліби прозвали гаубиці "Драконами пустелі".

Лента.ру