У Facebook виявили приховану футбольну гру
08:57, 17 червня 2016Наука та IT
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В месенджері соцмережі Facebook користувачі виявили приховану гру.
У Facebook тепер можна пофутболити м'яч / youtube.com
Як випливає з опублікованого на Youtube відповідного відео, для того, щоб позмагатися у футболі з кимось із "друзів" у Facebook, необхідно оновити додаток месенджера, вибрати одного з "друзів" і відіслати йому емодзі у вигляді футбольного м'яча.
Гра відкриється після подвійного кліка на відправлений емодзі.
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Прихована гра працює як на смартфонах з операційною системою Android, так і на смартфонах на iOS.
Нагадаємо, в березні в Facebook-месенджері також з'явилася гра в баскетбол, яка запускається аналогічним чином.
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