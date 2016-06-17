У Facebook виявили приховану футбольну гру

Як випливає з опублікованого на Youtube відповідного відео, для того, щоб позмагатися у футболі з кимось із "друзів" у Facebook, необхідно оновити додаток месенджера, вибрати одного з "друзів" і відіслати йому емодзі у вигляді футбольного м'яча.

Гра відкриється після подвійного кліка на відправлений емодзі.

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Прихована гра працює як на смартфонах з операційною системою Android, так і на смартфонах на iOS.

Нагадаємо, в березні в Facebook-месенджері також з'явилася гра в баскетбол, яка запускається аналогічним чином.