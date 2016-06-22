Вищу освіту пов'язали з ризиком появи раку головного мозку

Дослідження британських і шведських вчених опубліковане в The Journal of Epidemiology & Community Health, передає Лента.ру.

Учені досліджували дані про 4,3 млн осіб, народжених у Швеції в 1911-1961 роки. За ними медики спостерігали протягом 17 років, починаючи з 1993 року. Пухлини головного мозку знайдені у 5,7 тисячі чоловіків і 7,1 тисячі жінок. З них у чоловіків, які провчилися у вузі як мінімум три роки, ризик розвитку гліоми був на 19% більше, ніж у тих, хто після дев'яти класів не продовжив свою освіту. Аналогічний показник для жінок склав 23%.

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Дослідники виявили позитивний зв'язок між підвищеним ризиком розвитку пухлин головного мозку і розумовою діяльністю (порівняно з фізичною працею).

У чоловіків, які зайняті інтелектуальною працею, ймовірність розвитку акустичної невриноми (уповільнена доброякісна пухлина, як правило вражає сьомий і восьмий черепно-мозкові нерви) підвищувалася на 50% порівняно з тими, хто задіяний у фізичній праці.

Наголошується, що вчені поки не можуть пояснити цей зв'язок. Однак вони припускають, що однією з імовірних причин може бути своєчасне звернення людей, які мають вищу освіту, до лікарів.

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