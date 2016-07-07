Гепатит назвали однією з головних причин смертей у світі

Захворювання стало в один ряд з туберкульозом, малярією та ВІЛ. Прес-реліз опублікований на сайті EurekAlert!, передає Lenta.ru.

Вірусний гепатит існує у п'яти формах - A, B, C, D і E - і може передаватися через тілесні рідини, а також через їжу та питво, забруднені фекаліями.

Дослідники проаналізували дані з 183 країн за 1990-2013 роки. Згідно з результатами, винуватцями 96% смертельних випадків були віруси гепатиту В і С, які викликають цироз і рак печінки. Симптоми включають втому, жовтяницю і нудоту, проте у більшості людей інфекція протікає безсимптомно, поки не виникають серйозні ускладнення.

Кількість смертей через вірусні гепатити за 23-літній період збільшилася на 63%. Смертність була вище в країнах з високим і середнім рівнем доходів, ніж у країнах з низькими зарплатами. Щорічно від цієї хвороби гине 1,45 млн людей, у той час як число померлих від туберкульозу і малярії знизилося з 1990 року. Для порівняння, у 2013 році від СНІДу померло 1,3 млн осіб, 1,4 млн від туберкульозу та 855 тис. від малярії. Найбільшою мірою від гепатиту страждає населення Східної Азії.

Нагадаємо, вчені з Каліфорнійського університету в Ірвайні (University of California - Irvine) розробили новий тест для діагностики гепатиту С.