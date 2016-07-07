Гітлер хотів викрасти Папу Римського - ЗМІ

Про це повідомляє "Газета.Ru" з смітник Daily Mail.

Видання посилається на Антоніо Ногаро, який є сином колишнього директора музеїв Ватикану Бартоломео Ногаре.

Антоніо Ногаре заявив, що священик Джованні Баттіста Монтіні (що пізніше став папою Римським Павлом VI), відвідав його батька зимовим вечором 1944 року в його службовій квартирі у Ватикані. Монтіні повідомив, що він дізнався від британської та американської розвідок про те, що нацисти розробили план щодо «арешту і депортації Святого Отця». Згідно з планом, Пій повинен був бути схоплений двома нацистами під приводом «захисту його». Монтіні зазначив, що, згідно контрплану союзників, папа повинен був сховатися на 2-3 дні до прибуття спеціального спецназу союзників, який повинен спуститися на парашутах недалеко від Риму і врятувати Папу його.

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Антоніо Ногаре помер в 2014 році і текст про можливе викрадення Папи був знайдений після його смерті і опуликован тільки в даний час у ватиканській газеті l'osservatore Romano.

Зазначається, що план ніколи не був приведений у дію. А вже після Другої світової війни ватиканські священики допомагали втікачам нацистам перебратися в Південну Америку, використовуючи паспорти Ватикану і Червоного хреста.

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