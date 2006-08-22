Bentley анонсує позашляховик (фото)

Автомобільні шпигуни одержали нову порцію інформації про позашляховик Bentley. Офіційна прем`єра повнопривідника відбудеться за рік на автосалоні у Франкфурті, а його ім`я, найімовірніше, буде Dominator.

Основою для Bentley буде подовжене шасі VW Touareg-Porsche Cayenne, на якому також побудований Audi Q7.

Під капотом встановлюватиметься виключно 12-циліндровий двигун Twin Turbo W12 об`ємом 6 літрів потужністю 560 к.с. (такий самий використовується в купе і кабріолеті Continental GT).

Роздрібні ціни на Bentley Dominator починатимуться з відмітки 180 тисяч євро.

Кореспондент за матеріалами: РОЛ