Bentley анонсує позашляховик (фото)
11:10, 22 серпня 2006Наука та IT
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Імовірне ім`я - Dominator
Автомобільні шпигуни одержали нову порцію інформації про позашляховик Bentley. Офіційна прем`єра повнопривідника відбудеться за рік на автосалоні у Франкфурті, а його ім`я, найімовірніше, буде Dominator.
Основою для Bentley буде подовжене шасі VW Touareg-Porsche Cayenne, на якому також побудований Audi Q7.
Під капотом встановлюватиметься виключно 12-циліндровий двигун Twin Turbo W12 об`ємом 6 літрів потужністю 560 к.с. (такий самий використовується в купе і кабріолеті Continental GT).
Роздрібні ціни на Bentley Dominator починатимуться з відмітки 180 тисяч євро.
Кореспондент за матеріалами: РОЛ
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