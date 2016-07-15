Австралійські вчені випробували універсального робота-пастуха (відео)

Про це йдеться в прес-релізі розробника - Австралійського центру польової робототехніки (ACFR) при Сіднейському університеті, передає N+1.

Як розповів виданню IEEE Spectrum керівник розробки Салах Суккар'єх, робот SwagBot може пересуватися практично по будь-якими поверхнями. Він має посилене водонепроникне шасі і приводиться в рух електродвигунами, що обертають чотири колеса.

Читайте такожКомпанія Boston Dynamics представила "робота-жирафа" (відео)

SwagBot призначений для допомоги фермерам при виконанні різних робіт, у першу чергу при випасі худоби. Поки робот може лише спостерігати за тваринами в реальному часі.

Серед передбачуваних завдань розглядаються спостереження за худобою, моніторинг їхнього здоров'я, вимірювання кількості біомаси і навіть прополка. Крім того, як випливає з презентації, робот може служити тягачем для вантажного причепа.

Розробка продовжиться ще як мінімум два роки. За цей час колектив повинен зробити SwagBot як можна більш універсальним і автономним.

Нагадаємо, розроблений в Японії робот "Пеппер" буде допомагати дітям вчитися програмуванню.