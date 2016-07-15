Новонароджені каченята продемонстрували здатність до абстрактного мислення - вчені

Про це повідомляє "Газета.Ru".

Каченята, як і багато інших тварин, в дитинстві навчаються, повторюючи дії матері. Цей процес зоологи називають імпринтингом (фіксацією). Одна з характерних властивостей імпринтингу - реакція прямування, при якій пташенята невідривно слідують за матір'ю або один за одним. У дослідженні вчені спочатку показували каченятам пари об'єктів, що рухаються по колу. Об'єкти мали схожі або різні форму і колір. Після того як формувалася реакція прямування, каченятам демонстрували ще дві пари об'єктів, одну з однаковими характеристиками, іншу - з різними. Так, наприклад, каченя, яке на першому етапі слідувало за двома кулями, тепер треба було вибирати між парою однакових пірамідок або парою, що складається з куба і паралелепіпеда.

За припущенням вчених, якщо птахи помічали відповідності (або відмінності) між тими об'єктами, за якими вони йшли, то при появі нових пар об'єктів саме співвідношення їх характеристик повинні зіграти ключову роль - навіть якщо каченята не бачили їх раніше. Так, у вказаному вище прикладі каченя теоретично повинен був вибрати дві пірамідки. Саме це він і зробив, як і решта 75% каченят в аналогічних тестах.

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Оксфордський професор зоології Алекс Качельник стверджує: це перший випадок, коли тварина виявила абстрактні зв'язки між об'єктами з народження. Зазвичай це вміння виникало в ході тривалого навчання з заохоченням їжею. Втім, Ентон Мартіно, провідний автор дослідження, не бачить нічого дивного: качки постійно перебувають у русі, летять, пливуть, то ходять, їх крила то розправлені, то складені, і якщо каченя запам'ятає мати просто як статичну картинку, то дуже швидко втратить її з виду, що може для нього виявитися смертельним.