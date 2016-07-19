Астрономи припускають наявність декількох землеподібних планет поблизу альфи Центавра

Дослідження авторів опубліковано на сайті arXiv.org, передає Лента.ру.

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Поблизу зірки альфа Центавра A можуть розташовуватися дві і більше землеподібних екзопланет. Знаходження приблизно такого ж числа небесних тіл очікується на орбіті навколо альфи Центавра B.

За оцінками вчених, поблизу Проксими Центавра може розташовуватися одне землеподібне небесне тіло.

До своїх висновків вчені прийшли за допомогою комп'ютерного моделювання в рамках задачі N тіл. У випадку, якщо поблизу альфи Центавра не будуть виявлені землеподібні планети, це може свідчити, за оцінками астрономів, про руйнівну динаміку формування системи минулого.

Нагадаємо, астрономи з США, Німеччини та Франції виявили екзопланету HD 131399Ab, що обертається навколо трьох сонць.