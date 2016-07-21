У мозку людини виявили сто раніше невідомих областей

Дослідники опублікували результати своєї роботи в журналі Nature, передає Лента.ру.

Для розробки карти були потрібні зображення мозку високого розширення, зібрані у 1200 пацієнтів. Крім того, була визначена активність окремих зон за допомогою тестів на пам'ять, володіння мовою та інші когнітивні процеси.

Читайте такожВчені знайшли в кишечнику людини бактерії, які маніпулюють мозком

Вчені також виміряли кількість мієліну - речовини, що покриває довгі відростки нейронів і прискорює нервові імпульси. Використовуючи дані, отримані від обстеження 210 мізків, нейробіологи навчили комп'ютер, щоб він міг розпізнати області кори головного мозку, що відрізняються одна від одної своєю функціональністю.

Далі штучний інтелект випробували на 210 інших мізках. На основі лише невеликого числа параметрів комп'ютер зміг точно визначити функціональні зони в новій вибірці верхніх відділів центральної нервової системи. Отримана карта включала в себе 83 відомих областей і 97 невідомих. До останніх відноситься, наприклад, невелика пляма на бічній стороні мозку, де нейрони мали менше мієліну, ніж сусідні області. Вчені визначили, що ця ділянка стає активним, коли люди слухають розповіді. Це дозволяє припустити, що ця зона є частиною мовної мережі.

Наступним кроком нейробіологів буде пошук зв'язку між активністю мозку і інтелектом. Також дослідники сподіваються, що нові роботи підтвердять існування 180 зон кори.

Нагадаємо, вчені з США та Індії почали дослідження можливостей регенерації мозку людей, які визнані померлими.