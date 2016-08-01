До Землі наближається астероїд, який може завдати планеті катастрофічні руйнування

Якщо астероїд Бенну впаде на Землю, це призведе до "численних смертей", передає Sky News.

Експерт NASA Данте Лауретта повідомив, що астероїд може впасти на Землю між 2175-2196 роками.

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"Це може призвести до страждань і смертей", - сказав Лауретта.

Він також додав, що, можливо, до того часу вчені зможуть змінити курс Бенну.

Відзначається, що сила удару астероїда буде еквівалентна вибуху 3 млрд тонн вибухівки. Зараз космічний апарат NASA сканує поверхню астероїда і збирає зразки з його поверхні.

Нагадаємо, згідно з новими даними про нещодавно відкритий астероїд 2016 HO3, він являє собою квазісупутник Землі.