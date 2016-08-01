До Землі наближається астероїд, який може завдати планеті катастрофічні руйнування
14:51, 01 серпня 2016Наука та IT
3957 1
Величезний астероїд Бенну рухається до Землі зі швидкістю понад 101 тис. км/год.
Величезний астероїд Бенну рухається до Землі зі швидкістю понад 101 тис. км/год / NASA
Якщо астероїд Бенну впаде на Землю, це призведе до "численних смертей", передає Sky News.
Експерт NASA Данте Лауретта повідомив, що астероїд може впасти на Землю між 2175-2196 роками.
Читайте такожNASA опублікувало відео падіння астероїда над США
"Це може призвести до страждань і смертей", - сказав Лауретта.
Він також додав, що, можливо, до того часу вчені зможуть змінити курс Бенну.
Відзначається, що сила удару астероїда буде еквівалентна вибуху 3 млрд тонн вибухівки. Зараз космічний апарат NASA сканує поверхню астероїда і збирає зразки з його поверхні.
Нагадаємо, згідно з новими даними про нещодавно відкритий астероїд 2016 HO3, він являє собою квазісупутник Землі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter