У США надрукували на 3D-принтері копію статуї Зевса, що була одним з Чудес світу

Як повідомляє BBC, статуя Зевса Олімпійського роботи давньогрецького скульптора Фідія, якій поклонялися древньогрецькі атлети, збереглася тільки в описах істориків і в зображеннях на монетах.

Американські фірми Stratasys і 3DPTre, що займаються тривимірним друком, відтворили об'ємне зображення скульптури, яке буде встановлено в музеї Міленіум-гейт в Атланті.

Один з експертів назвав 3D-друк потужним інструментом у вивченні втрачених творів мистецтва.

В оригіналі статуя Зевса Олімпійського, створена в V столітті до нашої ери, була приблизно 13 метрів у висоту, проте її відтворена тривимірна копія куди скромніше - всього 1,8 метра.

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Оригінальна скульптура - зроблена з дерева, слонової кістки і золота - загинула від пожежі в V столітті вже нашої ери, однак дані про те, де це сталося, різняться.

Деталі копії надруковані в термопластику з допомогою тривимірної моделі, максимально наближеної до оригіналу.

За словами фахівця фірми Stratasys Джесса Ройтенберга, тривимірний друк дозволив повернути до життя втрачену статую.

"Це важливо не тільки для нас, фахівців, не тільки для дизайнерів. Це важливо для археології, для мистецтва", - цитує його BBC.

Ройтенберг - колишній шкільний учитель. Як він каже, друк тіла Зевса зайняв два дні, а його ніг - 20 годин. Після деякої обробки поверхні скульптури її відвезли в інше місце для збірки.