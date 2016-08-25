Вчені знайшли найближчу до Сонячної системи придатну для життя планету

Згідно з дослідженням, опублікованим міжнародною групою вчених у журналі Nature, у найближчої до Сонця зірки Проксима Центавра виявлена екзопланета Proxima b, передає РБК.

Proxima b знаходиться в зоні своєї зірки, на поверхні екзопланети може перебувати вода, вважають вчені. Згідно з їх висновками, Proxima b може бути найближчою до нашої сонячної системи планетою, придатною для життя. Її розташування може надати можливість для "подальшого вивчення шляхом спектроскопії високої роздільної здатності в наступні десятиліття, і, можливо, роботизованої розвідки в найближчі сторіччя", цитує висновки вчених телеканал СNN.

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"Хороша новина полягає в тому, що вона знаходиться так близько. Це мрія для астрономів, якщо думати про подальші дослідження", — говорить один із авторів дослідження Ансгар Райнерс.

Proxima b знаходиться на відстані 4,2 світлових років від нашої Сонячної системи, ця відстань дорівнює 266000 відстаней між Землею і Сонцем, які розташовані в 92,96 млн миль один від одного. Встановлені раніше екзопланети, як, приміром, Ultracool, що знаходиться в зоряній системі червоного карлика TRAPPIST-1, знаходяться на відстані не менше 40 світлових років від нас.

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«Це не тільки найближча з виявлених екзопланет, ймовірно вона найближча планета за межами Сонячної системи, яка коли-небудь буде знайдена, тому що немає зірки ближче до Сонячної системи, ніж ця», — заявив провідний автор дослідження Гіллем Англада-Ескюде.

Proxima b — планета з кам'янистою поверхнею, вона в 1,3 рази важче Землі, обертається навколо Проксими Центавра з періодом 11,2 дня і знаходиться на відстані 0,05 астрономічної одиниці (7,5 мільйона кілометрів) від неї. Незважаючи на близьке розташування до зірки, Proxima b — потенційно населена, так як Проксима Центавра — червоний карлик, температура її поверхні вдвічі нижча за температуру Сонця, а маса — у десять разів менша.