В Ісландії мисливці знайшли меч вікінгів X століття

Команда з п'яти чоловік вирушила полювати на гусей. Полювання виявилася невдалим - вони не вполювали жодного птаха, зате знайшли старовинний меч - імовірно, його вимило під час нещодавньої повені, передає Бі-бі-сі.

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Один з мисливців опублікував фотографію меча на своїй сторінці в "Фейсбуці" і незабаром отримав дзвінок з Агентства з охорони культурної спадщини Ісландії. У понеділок артефакт був переданий фахівцям.

Директор агентства Крістін Сігурдардоттір каже, що досі в Ісландії були виявлені лише 20 мечів тисячолітнього віку, що робить знахідку особливо значущою.

"Він там просто лежав на землі, у всіх на виду, чекав, коли його підберуть", - розповів один з мисливців.

За оцінкою фахівців, меч датується найпізніше X століттям. Ймовірно, він перебував у язичницькому похованні вікінгів.

Точне місце знахідки не розголошується - археологи збираються організувати там розкопки.