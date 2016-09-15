Китай запустив придатну для життя космічну станцію

Китай відправив у космос ракету-носій з придатною для життя космічною станцією. Про це пише "Медуза".

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Пуск було виконано з космодрому Цзюцюань в пустелі Гобі в четвер після полудня. Державне телебачення вело пряму трансляцію.

У жовтні 2016 року на станцію прибудуть двоє тайконавтів, які проведуть там місяць. У 2017 році до неї пристикується вантажний корабель. Місія розрахована на два роки.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Китай запустив перший у світі експериментальний супутник квантової зв'язку для побудови системи зв'язку, яка не піддається злому, а також, через тиждень, супутник мобільного зв'язку.

Запуск космічної станції — частина великої програми Китаю з освоєння космосу. В майбутньому китайці планують побудувати на орбіті велику станцію з декількох модулів.