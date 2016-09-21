"Довге мовчання": Китай визнав некерованість і падіння на Землю своєї орбітальної станції
19:00, 21 вересня 2016Наука та IT
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Китай визнав, що втратив контроль над першою національною космічною станцією «Тяньгун-1».
Макет космічної станції "Тяньгун-1" / REUTERS
Про це повідомляє ScienceAlert.
Китайські фахівці заявили, що її падіння на Землю очікується в першій половині 2017 року.
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Час і район падіння розрахувати поки неможливо, проте припускають, що більша частина конструкцій згорить у верхніх шарах атмосфери.
Станція розміром 11 м була запущена в космос ще в 2011 році, за весь час її відвідали шість «тайконавтів», в тому числі перша китайська жінка, яка побувала в космосі.
21 березня 2016 року в китайських ЗМІ з'явилася замітка про те, що зв'язок зі станцією "Тяньгун-1" припинено.
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