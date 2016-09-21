"Довге мовчання": Китай визнав некерованість і падіння на Землю своєї орбітальної станції

Про це повідомляє ScienceAlert.

Китайські фахівці заявили, що її падіння на Землю очікується в першій половині 2017 року.

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Час і район падіння розрахувати поки неможливо, проте припускають, що більша частина конструкцій згорить у верхніх шарах атмосфери.

Станція розміром 11 м була запущена в космос ще в 2011 році, за весь час її відвідали шість «тайконавтів», в тому числі перша китайська жінка, яка побувала в космосі.

21 березня 2016 року в китайських ЗМІ з'явилася замітка про те, що зв'язок зі станцією "Тяньгун-1" припинено.