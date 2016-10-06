Нові руки: у США морському піхотинцю пересадили донорські кінцівки (відео)

Ноги та руку морський піхотинець втратив у 2010 році, йдеться у сюжеті ТСН.

Його другу руку були змушені ампутувати лікарі, тому що туди потрапила інфекція. Надію на нове життя Джек отримав чотири роки тому, коли медики сказали, що здатні допомогти йому. Підготовка до складної операції тривала ще два роки. І лише два місяці тому хірурги взялися за трансплантацію.

Морському піхотинцю пересадили донорські руки. Команда з 12 професіоналів витратила по шість годин на кожну з його кінцівок. За два місяці Джек, попри біль, вже вчиться керувати своїми новими руками і дякує близьким свого донора.

Читайте такожУ Франції оголосили про смерть першої в світі жінки, якій пересадили обличчя

"Той, кого ви любили, помер не даремно. Щодня, дивлячись на свої нові руки, я долатиму біль, і ніколи не здамся, а пам'ятатиму його самовідданість і цей подарунок до кінця свого життя", - сказав він.

Чоловік зізнається, що заново вчиться найпростішому. А ще його нові руки почали відчувати тепло і холод, тож на кухні йому доводиться працювати з обережністю. Після операції він отримав шанс на нове життя і, можливо, на втілення старої мрії: Джек із дитинства хотів стати кухарем.

Раніше вченим зі США вдалося виростити функціонуючу печінку людини зі стовбурових клітин людини. Створений таким чином орган містить всі компоненти, які присутні у печінці – клітини різних типів, жовчні протоки і кровоносні судини.