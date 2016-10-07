Французька компанія розробляє електричний літак

Згідно з планами компанії, в найближчі кілька тижнів почнуться продувні випробування моделі літака в аеродинамічній трубі у французькому Ліллі, передає N+1. Вони дозволять перевірити аеродинамічне компонування Ampere, який планується оснастити 32-40 електровентиляторами.

Проект нового електричного літака Ampere передбачає розміщення 16-20 електровентиляторів на передніх кромках консолей крила. При цьому повітряні потоки, створювані електровентиляторами, повинні проходити по верхній поверхні консолей крила, «прилипаючи» до них завдяки ефекту Коанда.

Згідно з попередніми розрахунками, ефект Коанда дозволить підвищити підйомну силу крила. Справа в тому, що при зльоті і в польоті швидкість повітряного потоку над крилом завдяки вентиляторам буде вище, ніж під ним. Це і призведе до підвищення підйомної сили крила. Сьогодні ефект Коанда використовується, наприклад, у військово-транспортних літаках Ан-72, у яких крило обдувається струменем реактивних двигунів.

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Новий електричний літак зможе розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину, а тривалість польоту складе близько 2 годин. Пілотувати Ampere буде простіше, ніж звичайний легкий літак, завдяки спеціальному програмному забезпеченню. Крім того, на літак встановлять навігаційне обладнання зі спрощеним графічним відображенням.

Очікується, що Ampere буде тихіше звичайних легких літаків. Справа в тому, що невеликі електровентилятори будуть видавати більш високочастотний шум, ніж звичайні авіаційні двигуни. Такий шум буде швидко втрачати інтенсивність на відстані. Мала гучність, в свою чергу, дозволить використовувати Ampere на злітно-посадочних смугах у місті.

Забезпечувати вентилятори електрикою будуть 8-10 модулів, складених з водневих паливних елементів і літій-іонних акумуляторних батарей, підключених у ланцюг живлення паралельно. За даними Onera, такий тип підключення забезпечує енергетичну надмірність, а значить робить літак безпечніше. Ampere зможе перевозити 4 осіб.

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У травні поточного року свій повністю електричний літак представила американська компанія Aero Electric Aircraft. Він отримав назву Sun Flyer. Літак призначений для початкової підготовки льотчиків цивільної авіації. Sun Flyer оснащений літій-іонними акумуляторами, завдяки яким може перебувати в повітрі до 3 годин.

На верхній площині крила навчального літака встановлені сонячні батареї, які в польоті заряджають акумулятори. В режимі крейсерського польоту сонячні панелі можуть забезпечувати до 20% енергії, необхідної електродвигуна. Злітна маса двомісного навчального літака становить 1,2 тонни.