У Росії з'явиться "інтернет-розвідка"?

Рада головних конструкторів ряду підприємств і організацій Міноборони РФ працює над створенням нової структури військової розвідки, повідомив в інтерв`ю "Времени новостей" генеральний директор - генеральний конструктор Тульського НВО "Стріла" доктор технічних наук Микола Зайцев.

Так звана "інтернет-розвідка" (маються на увазі перш за все мережецентричні технології) використовуватиме космічні, авіаційні та наземні засоби.

За словами Миколи Зайцева, раніше кожен засіб озброєння, наприклад артилерія, мав свій командний пункт, який давав інформацію для стрільби. Сьогодні цього недостатньо, і сучасним армійським підрозділам необхідно бачити весь простір бою одразу. Для цього є космічні, авіаційні та наземні засоби розвідки. Оскільки кожний з них окремо не вирішує основного завдання розвідорганів, треба використовувати все сукупно. Даний напрям, за словами М.Зайцева, - світова тенденція.

НВО "Стріла" виготовляє для армії радари різного призначення, які й можуть бути включені в загальну мережу розвідки, цілевказування і ведення боєприпасу до цілі.