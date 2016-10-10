Facebook запустила платну соцмережу для компаній

Сайт створено практично так само, як Facebook, при цьому для роботи на ньому користувачам популярної соцмережі знадобиться окремий аккаунт. В Workplace, на відміну від Facebook, не буде реклами, передає Медуза.

В Workplace не передбачений сервіс для роботи з документами, пише Recode. В перших публікаціях про Facebook at Work (робоча назва мережі) повідомлялося, що в сервісі може бути така функція.

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Вартість роботи в Workplace - 3 долара за людину в місяць, якщо в мережі менше тисячі активних користувачів. Компанії з колективом більше тисячі і більше десяти тисяч людей будуть платити 2 та 1 долар в місяць за одного користувача відповідно.

Recode зазначає, що низька ціна — одна з головних конкурентних переваг Workplace. Для порівняння, стандартна вартість Slack, одного з найпопулярніших сервісів для робочого спілкування, становить 6,67 долари за користувача у місяць. Крім того, пише видання, «всі вміють користуватися Facebook».

За словами засновника Facebook Марка Цукерберга, Workplace з'явився як «версія фейсбуку» для спілкування співробітників компанії. Пізніше сервіс було вирішено адаптувати для масового використання. У тестуванні Workplace взяли участь близько тисячі компаній.

Про те, що Facebook розробляє соцмережу для компаній, стало відомо в 2014 році. Проект був відомий під робочою назвою Facebook at Work. Передбачалося, що мережа дозволить користувачам спілкуватися з колегами, знаходити професійні контакти і спільно працювати з документами.