Японці показали нові фото і відео, зроблені супутником Місяця

На ньому було встановлено 15 інструментів, в тому числі HDTV-камера, яка знімала поверхню супутника, пише Медуза з посиланням на Planetary Society.

У жовтні 2016 року Японське агентство аерокосмічних досліджень опублікувало всі фото - і відеоматеріали, зроблені в ході місії.

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Серед них виявилися знімки і кадри, які ще не показували широкому загалу (можливо, через відблиски).

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