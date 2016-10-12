Японці показали нові фото і відео, зроблені супутником Місяця
05:29, 12 жовтня 2016Наука та IT
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У 2007-2009 роках японський дослідницький апарат «Кагуя» обертався навколо Місяця.
Вид на Землю, 24 лютого 2008 року / JAXA / NHK
На ньому було встановлено 15 інструментів, в тому числі HDTV-камера, яка знімала поверхню супутника, пише Медуза з посиланням на Planetary Society.
Знімок зроблений 31 грудня 2007 року / JAXA / NHK
У жовтні 2016 року Японське агентство аерокосмічних досліджень опублікувало всі фото - і відеоматеріали, зроблені в ході місії.
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28 січня 2008 року / JAXA / NHK
Серед них виявилися знімки і кадри, які ще не показували широкому загалу (можливо, через відблиски).
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