ФБР зацікавилося масштабною хакерською атакою на інтернет-сервіси в США

Про це повідомляє Слон з посиланням на Reuters.

Відзначається, що Міністерство внутрішньої безпеки США також розглядає «всі можливі причини» DDoS-атаки на інтернет-провайдера Dyn.

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Нагадаємо, в результаті інциденту 21 жовтня недоступними виявилися Spotify, Twitter, Soundcloud, Amazon, Airbnb, а також інформаційні ресурси The Verge, Recode, Business Insider. За даними Gizmodo, користувачі не могли отримати доступ також до PayPal, Reddit, Imgur і The Guardian.

Представники Dun розповіли агентству, що від перебоїв постраждали в основному користувачі східного узбережжя США. Провайдер пояснив, що усунув неполадки, але через кілька годин зафіксував ще одну кібератаку.