У США запустили ракету-носій Atlas V із супутником зондування Землі

Трансляцію запуску вела компанія United Launch Alliance (ULA), передає РБК.

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Спочатку старт ракети був запланований на 18 вересня, але був відкладений з технічних причин. Потім запуск повинен був відбутися 2 листопада, але був перенесений через «незначні проблеми прискорювача Atlas V».

Супутник WorldView-4, створений компанією Lockheed Martin Space Systems, експлуатується компанією DigitalGlobe. Апарат призначений для передачі багатоспектральних панорамних знімків Землі високої роздільної здатності.