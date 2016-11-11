У США запустили ракету-носій Atlas V із супутником зондування Землі
23:36, 11 листопада 2016Наука та IT
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З космодрому Вандерберг в Каліфорнії запустили ракету-носій Atlas V із супутником зондування Землі WorldView-4.
ulalaunch.com
Трансляцію запуску вела компанія United Launch Alliance (ULA), передає РБК.
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Спочатку старт ракети був запланований на 18 вересня, але був відкладений з технічних причин. Потім запуск повинен був відбутися 2 листопада, але був перенесений через «незначні проблеми прискорювача Atlas V».
Супутник WorldView-4, створений компанією Lockheed Martin Space Systems, експлуатується компанією DigitalGlobe. Апарат призначений для передачі багатоспектральних панорамних знімків Землі високої роздільної здатності.
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