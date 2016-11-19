У Китаї вперше робот "напав" і травмував людину
У Китаї вперше робот, створений для навчання дітей, "напав" на людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на what's on Weibo.
Інцидент стався на виставці China Hi-Tech Fair (CHTF). Робот Little Chubby був залишений без нагляду на деякий час, після чого він несподівано "врізався" у скляний намет і травмував відвідувача.
Читайте такожУ Японії створили робота-дитини для спілкування з одинокими людьми (фото)
Потерпілого з травмами госпіталізували відразу після неконтрольованих дій робота.
Відзначається, що Little Chubby був розроблений для навчання дітей віком від 4 до 12 років.
Зараз, здається, що робот має серйозні недоліки, і батькам слід двічі подумати перед тим, як купити його для своєї дитини
Деякі користувачі мережі у Китаї побоюються, що інцидент сигналізує про початок "вторгнення" роботів. Інші пишуть, що Little Chubby, можливо, просто нещасливий від того, що є роботом, зробленим в Китаї (made-in-China robot).