У Китаї вперше робот "напав" і травмував людину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на what's on Weibo.

Інцидент стався на виставці China Hi-Tech Fair (CHTF). Робот Little Chubby був залишений без нагляду на деякий час, після чого він несподівано "врізався" у скляний намет і травмував відвідувача.

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Потерпілого з травмами госпіталізували відразу після неконтрольованих дій робота.

Відзначається, що Little Chubby був розроблений для навчання дітей віком від 4 до 12 років.

Зараз, здається, що робот має серйозні недоліки, і батькам слід двічі подумати перед тим, як купити його для своєї дитини

Деякі користувачі мережі у Китаї побоюються, що інцидент сигналізує про початок "вторгнення" роботів. Інші пишуть, що Little Chubby, можливо, просто нещасливий від того, що є роботом, зробленим в Китаї (made-in-China robot).