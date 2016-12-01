Більше мільйона облікових записів Google зазнали атаки шкідливим ПЗ

Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-реліз компанії.

Атаки зазнав понад 1 млн акаунтів, що в Check Point називають рекордним значенням.

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За даними компанії, щодня жертвами шкідливого ПЗ ставали 13 тис. мобільних пристроїв, що працюють на платформах Android 4 (Jelly Bean, KitKat) і Android 5 (Lollipop). Коли користувач завантажував заражений додаток з Google Play, на його пристрій встановлювався вірус. Потім зловмисники отримували можливість скачувати від імені користувача програми з Google Play, виставляти їм рейтинги, генерувати прибуток.

На зламані пристрої кожен день встановлювалося не менше 30 тис. додатків, а з моменту появи «шкідника» всього сталося понад 2 млн скачувань, зазначає Check Point.

Викрадена інформація також давала доступ до інформації користувача на Google Play, Gmail, Google Photos і Google Docs, G Suite, Google Drive. Компанія Check Point повідомила про те, що зараз спільно з Google вони усувають наслідки кібератаки.