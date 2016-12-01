Nokia представить нові смартфони у наступному році

Фінська компанія Nokia у 2017 році представить нові смартфони бренду у 2017 році. Підрозділ бренду, який відповідає за виробництво смартфонів у Microsoft викупила компанія HMD Global. Про це йдеться у прес-релізі HMD Global.

У повідомленні зазначаєть, що це стане "новою сторінкою в історії" бренду.

Зазначається, що першими смартфонами фінського бренду стануть пристрої із 5-дюймовим екраном 13-мегапіксельною камерою і 2 Гб оперативної пам'яті, а також варіант з дисплеєм 5,5 дюйма, 16-мегапіксельною камерою і 3 Гб оперативної пам'яті.

Працювати смартфони будуть на операційній системі Android.

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Nokia вже оголосила про продаж свої смартфонів у лютому наступного року. Варто зазначити, що HMD Global підписала з Nokia угоду про використання бренду протягом 10 років.

Нагадаємо, Nokia викупила 100% акцій франко-американського виробника телекомунікаційного обладнання. Завершення угоди з Alcatel стало завершенням "трирічної трансформації", яка почалася з придбання частки Siemens Nokia Siemens в 2013 році і продовжилася продажем частини бізнесу, в тому числі картографічного.

Саму Nokia за $7 млрд в 2013 році купила Microsoft. У травні 2016 року американська корпорація продала бренд Nokia і бізнес кнопкових телефонів компаніям FIH Mobile Limited («дочка» тайванської Foxconn) і фінської HMD Global. Сума угоди склала $350 млн.