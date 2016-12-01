Правоохоронці 30 країн ліквідували кібермережу "Аваланж", до якої входило 10 українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на спільному брифінгу з виконуючим обов’язки голови Національної поліції України Вадимом Трояном.

«Правоохоронці 30 країн днями завершили безпрецедентну міжнародну операцію з ліквідації кібермережі «Аваланж», яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп’ютерів, мережа функціонувала 7 років. Для її ліквідації свої зусилля доклали правоохоронці 30 країн. 5 осіб декілька днів тому затримано, з них троє – в Україні, українці і організатор цієї мережі -також громадянин України, який був затриманий в Полтаві, і він вчинив збройний опір, маючи на руках автомат Калашникова та бойовий пістолет», - зауважив він.

«Проведено обшуки в майже 40 приміщеннях, вилучено кілька десятків серверів, правоохоронці всього світу припинили діяльність понад 220 серверів, які були вражені вірусом, а також заблокували близько 800 тисяч доменів», - додав Луценко.

«Злочинне угруповання використовувало інфраструктуру «Аваланж» з 2009 року для розповсюдження шкідливих програм, спаму, фішингу, а також для відмивання грошей рекрутингової компанії. Щотижня вони надсилали потерпілим більше мільйона повідомлень електронною поштою з вкладенням або посиланням. За допомогою системи зловмисники інфікували близько півмільйона комп’ютерів щодня, а потім вимагали за зняття «інфекції» відшкодування», - розповів він.

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«Фінансові втрати по всьому світу від атак, проведених за допомогою мережі «Аваланж», складає понад 100 млн євро, це тільки доведені кошти. Від України до проведення міжнародної спецоперації, починаючи з 2014 року, були залучені оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління ГПУ, процесуальні дії проводилися на території Києва, Харкова і Полтави», - заявив генпрокурор.

Також, за його словами, на фінальній стадії був задіяний спецпідрозділ КОРД для затримання організатора цієї мережі у Полтаві. «Під час обшуку за місцем мешкання затриманого працівники вилучили комп’ютерну техніку, 72 тис. доларів США та багато інших комп’ютерних пристроїв», - підкреслив Луценко.

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«Ця спецоперація була складною настільки, що сам координаційний штаб знаходився в Гаазі. Європолом були запрошені основні країни. Основний організатор злочинної групи - українець. До неї входило 27 представників з різних країн. З них точно – 10 українців», - зазначив в.о. голови Національної поліції Вадим Троян.

За його словами, головного організатора кібермережі передадуть Німеччині або судитимуть на території України.