Apple підтвердила розробку безпілотних автомобілів

07:23, 04 грудня 2016
Наука та IT
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Компанія Apple приєдналася до дискусії з приводу регулювання безпілотних автомобілів, направивши лист Національному управлінню безпекою руху на трасах США.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Агентство передає, що лист директора з розробки продуктів і систем Стіва Кеннера регулятору є «найбільш докладною заявою компанії про свою зацікавленість у створенні технології безпілотного автомобіля».

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«Компанія інвестує значні кошти в дослідження машинного навчання та автоматизації і надихається потенціалом автоматизованих систем у багатьох областях, в тому числі і в транспорті», - йдеться в листі Кеннера, яке було надіслано регулятору 22 листопада.

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