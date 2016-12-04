Apple підтвердила розробку безпілотних автомобілів

Про це повідомляє Reuters.

Агентство передає, що лист директора з розробки продуктів і систем Стіва Кеннера регулятору є «найбільш докладною заявою компанії про свою зацікавленість у створенні технології безпілотного автомобіля».

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«Компанія інвестує значні кошти в дослідження машинного навчання та автоматизації і надихається потенціалом автоматизованих систем у багатьох областях, в тому числі і в транспорті», - йдеться в листі Кеннера, яке було надіслано регулятору 22 листопада.