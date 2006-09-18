Росіяни відправили на орбіту першу космічну туристку (фото)

09:40, 18 вересня 2006
Наука та IT
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За це право Ануше Ансарі заплатила $20 млн.

У понеділок вранці з космодрому Байконур проведено успішний запуск космічного корабля "Союз ТМА-9", передає РІА Новости. Апарат доставить на Міжнародну космічну станцію першу космічну туристку Ануше Ансарі і двох професійних космонавтів.

У першому польоті жінки-непрофесіонала в космос Ансарі супроводжуватимуть два учасники 14-ої тривалої експедиції до МКС - російський космонавт Михайло Тюрін і американський астронавт Мігель Лопес-Алегріа.

"`Союз ТМА-9` в середу повинен доставити на станцію непрофесійну учасницю польоту, американку іранського походження Ануше Ансарі, а також астронавта НАСА Мігеля Лопес-Алегріа і російського космонавта Михайла Тюріна", - повідомив представник ЦУП.

За право відвідати МКС 40-річна Ансарі заплатила 20 мільйонів доларів. Перш, ніж стати космічною туристкою, вона пройшла тренування космонавтів у Росії і в х’юстонскому центрі NASA. При цьому до кінця серпня Ансарі була лише дублером японського бізнесмена, який також бажав полетіти в космос, проте у результаті не був допущений до польоту через проблеми зі здоров`ям.

Ансарі повернеться на Землю 24 вересня разом з росіянином Павлом Віноградовим і американцем Джефом Уїльямсом, які завершують своє перебування на МКС

Земну орбіту в якості туристів відвідали троє чоловіків: американець Денніс Тіто (старт - 28 квітня 2001 р.), південноафриканець Марк Шаттлворт (25 квітня 2002 р.) та американець Грегорі Олсен (1 жовтня 2005 р.).

За матеріалами Лента.ру

Космічний туризм

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