Elbit Systems вперше продемонстрував комплекс ReDrone

ReDrone - це система подвійного призначення: військові можуть використовувати її для боротьби з розвідувальними і бойовими БПЛА, у цивільній сфері вона може застосовуватися для нейтралізації дронів, які незаконно запускаються, наприклад, над режимними об'єктами. ReDrone розрізняє, що безпілотник «чужой», після чого паралізує його, подавляючи перешкодами частоту, на якій ним керують.

Комплекс також здатен подавлювати сигналам, які передаються з «чужого» БПЛА на землю, таким чином виключаючи можливість вести з нього відеоспостереження. При цьому ReDrone, налаштовуючись на керуючу частоту БПЛА, вказує точне місце розташування оператора.

Ізраїльський комплекс, що здатен подавлювати діяльності БПЛА, був уперше представлений на Міжнародній виставці-конференції Israel HLS & Cyber ​​2016, яка пройшла в Тель-Авіві за підтримки Інституту експорту.

Комплекс ReDrone розроблений фірмою Sigint-Elisra, що є дочірньою компанією ізраїльського флагману воєнно-промислового комплексу - Elbit Systems.