Вчені вперше виявили космічний пил у містах

Про знахідку вони розповіли в журналі Geology, передає "Газета.Ru".

Космічним пилом називають дрібні частинки з космосу, включаючи ті, що залишилися з часів формування Сонячної системи. Дослідження показують, що вони досі осідають на Землю.

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«Ми ще з 1940-х років знаємо, що космічний пил все ще потрапляє в атмосферу Землі, - говорить Меттью Гендж, один з дослідників. - Але досі ми думали, що її неможливо виявити серед мільйонів часток земного пилу, за винятком вільних від пилу районів, таких як Антарктида».

Щоб знайти частинки космічного пилу, ученим довелося пересіяти близько 300 кг опадів, зібраних з дахів європейських міст. В результаті вдалося виявити близько 500 частинок. Їх розміри складають всього 0,03 мм.