Вчені вперше спостерігали народження хмари під мікроскопом

Про це повідомляє ZN.UA.

У статті, опублікованій в журналі Physical Chemistry Chemical Physics, фізики з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії повідомляють про дослідження, проведене за допомогою средового скануючого електронного мікроскопа (ESEM), який здатний працювати з об'єктами в газовій фазі.

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В камері ESEM створювалися умови, що точно підходять для того, щоб тут відбувалися процеси, що ведуть до появи хмар того чи іншого типу. Зокрема, для перистих хмар, які складаються з крижаних кристалів, водний пар довелося наситити твердими мінеральними мікрочастинками, здатними служити центрами нуклеації – зародження кристалів льоду.

Автори використовували частинки каолініту розмірами 2-3 мкм. Однак у природних умовах цю роль виконують підняті високо частинки сажі, пил, мікроби, вулканічний попіл – майже все, що піднімається повітрям на потрібну висоту. Крім того, температура, тиск і вологість в експерименті відповідали показникам на 6 км вище рівня моря.

Вчені прослідкували, як при цих умовах водний пар конденсується на поверхні мікрочастинок і наростає крижаним кристалом розмірами до 50 нм. Серію кадрів, які знімалися з допомогою ESEM кожні три секунди, автори зібрали в єдиний таймлапс-ролик, на якому народження хмари показано в прискореному режимі.