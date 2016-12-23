Вчені зліпили найдрібнішого у світі "сніговика" (фото)
17:58, 23 грудня 2016Наука та IT
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Фігурку з трьох кулястих частинок діоксиду кремнію загальною висотою менше трьох мікронів створили вчені з Університету Західного Онтаріо.
Самий маленький сніговик / nanofabrication.tumblr
Фото результату вони виклали у Twitter.
Вчені поставили один на одного три «кульки» діоксиду кремнію розміром 0,9 мікрон і сфокусованим іонним пучком вирізали у верхньому очі і рот. Руки і ніс «сніговика» виконані з платини. Розгледіти «сніговика» можна тільки в електронний мікроскоп – його розмір в десятки разів менше товщини людського волоса (75 мікрон).
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На сьогоднішній день це сама маленька фігурка, яка відібрала звання рекордсмена у свого попередника висотою 10 мікрон.
У людському організмі діоксид кремнію знаходиться у всіх тканинах, граючи важливу роль в утворенні колагену.
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